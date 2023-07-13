У Харкові піймали «благодійників»: за гроші допомагали ухилянтам

У Харкові двоє очільників благодійних організацій за хабар оформлювали ухилянтів як «волонтерів», аби ті могли виїхати за кордон.

«У червні очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про «клієнта» до системи «Шлях» з метою безперешкодного перетину державного кордону України», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ділки документально оформлювали ухилянтів як «волонтерів» від благодійних фондів.

11 липня у Харкові правоохоронці затримали «благодійників» під час отримання 2000 доларів хабаря від «клієнта». Раніше від цього ж чоловіка ділки вже отримували 1000 доларів.

Чоловікам повідомили про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ).