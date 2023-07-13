Live
  • Четвер 13.07.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🔴

У Харкові піймали «благодійників»: за гроші допомагали ухилянтам

13:38   13.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали «благодійників»: за гроші допомагали ухилянтам Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові двоє очільників благодійних організацій за хабар оформлювали ухилянтів як «волонтерів», аби ті могли виїхати за кордон.

«У червні очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про «клієнта» до системи «Шлях» з метою безперешкодного перетину державного кордону України», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ділки документально оформлювали ухилянтів як «волонтерів» від благодійних фондів.

11 липня у Харкові правоохоронці затримали «благодійників» під час отримання 2000 доларів хабаря від «клієнта». Раніше від цього ж чоловіка ділки вже отримували 1000 доларів.

Чоловікам повідомили про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

01

02
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: 3 роки за ґратами отримав 28-річний ухилянт із Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
13.07.2023
Ворог накопичує там потужні війська – ЗСУ про Куп’янсько-Лиманський напрямок
Ворог накопичує там потужні війська – ЗСУ про Куп’янсько-Лиманський напрямок
13.07.2023
Що з цінами на пальне на Харківщині? Аналіз Держпродспоживслужби
Що з цінами на пальне на Харківщині? Аналіз Держпродспоживслужби
13.07.2023
єВідновлення: мешканцям Харківщини виділили 22,6 млн грн на ремонт – Синєгубов
єВідновлення: мешканцям Харківщини виділили 22,6 млн грн на ремонт – Синєгубов
13.07.2023
Судимого росіянина, який незаконно перебував в Україні, піймали на Харківщині
Судимого росіянина, який незаконно перебував в Україні, піймали на Харківщині
13.07.2023
Вибухи лунатимуть під Харковом, перекриють автомобільну дорогу
Вибухи лунатимуть під Харковом, перекриють автомобільну дорогу
13.07.2023

Новини за темою:

13:38
У Харкові піймали «благодійників»: за гроші допомагали ухилянтам
12:48
З генераторами і міні-котельними. Терехов розповів, як готують Харків до зими
12:07
85 укриттів хочуть підготувати у школах Харкова для навчання офлайн – Терехов
11:17
«Ми не плануємо закривати фабрику у Харкові» – голова Philip Morris в Україні
10:28
У Харкові водоканал отримав сучасні насоси від данського концерну Grundfos

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові піймали «благодійників»: за гроші допомагали ухилянтам»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двоє очільників благодійних організацій за хабар оформлювали ухилянтів як «волонтерів», аби ті могли виїхати за кордон.".