В Харькове поймали «благотворителей»: за деньги помогали уклонистам

В Харькове два руководителя благотворительных организаций за взятку оформляли уклонистов как «волонтеров», чтобы те могли выехать за границу.

«В июне руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тыс. долларов США повлиять на должностных лиц государственных органов Харьковской области о внесении сведений о «клиенте» в систему «Путь» с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дельцы документально оформляли уклонистов как «волонтеров» от благотворительных фондов.

11 июля в Харькове правоохранители задержали «благотворителей» при получении 2000 долларов взятки от «клиента». Раньше от этого же мужчины дельцы уже получали 1000 долларов.

Мужчинам сообщили о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.2). 3 статьи 369-2 УКУ).