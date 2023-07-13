В Харькове поймали «благотворителей»: за деньги помогали уклонистам
В Харькове два руководителя благотворительных организаций за взятку оформляли уклонистов как «волонтеров», чтобы те могли выехать за границу.
«В июне руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тыс. долларов США повлиять на должностных лиц государственных органов Харьковской области о внесении сведений о «клиенте» в систему «Путь» с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Дельцы документально оформляли уклонистов как «волонтеров» от благотворительных фондов.
11 июля в Харькове правоохранители задержали «благотворителей» при получении 2000 долларов взятки от «клиента». Раньше от этого же мужчины дельцы уже получали 1000 долларов.
Мужчинам сообщили о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.2). 3 статьи 369-2 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове два руководителя благотворительных организаций за взятку оформляли уклонистов как «волонтеров», чтобы те могли выехать за границу.".