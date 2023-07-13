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В Харькове поймали «благотворителей»: за деньги помогали уклонистам

13:38   13.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове поймали «благотворителей»: за деньги помогали уклонистам Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове два руководителя благотворительных организаций за взятку оформляли уклонистов как «волонтеров», чтобы те могли выехать за границу.

«В июне руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тыс. долларов США повлиять на должностных лиц государственных органов Харьковской области о внесении сведений о «клиенте» в систему «Путь» с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дельцы документально оформляли уклонистов как «волонтеров» от благотворительных фондов.

11 июля в Харькове правоохранители задержали «благотворителей» при получении 2000 долларов взятки от «клиента». Раньше от этого же мужчины дельцы уже получали 1000 долларов.

Мужчинам сообщили о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.2). 3 статьи 369-2 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове два руководителя благотворительных организаций за взятку оформляли уклонистов как «волонтеров», чтобы те могли выехать за границу.".