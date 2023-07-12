3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
Прокуроры в апелляции добились реального наказания для уклонявшегося от прохождения военной службы мужчины из Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.
28-летний харьковчанин в январе 2023 получил повестку в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Никаких заявлений или жалоб относительно проблем со здоровьем или оснований, которые могут стать причиной уклонения от призыва по мобилизации, мужчина не озвучил.
В дальнейшем мужчина, являясь военнообязанным и пригодным к военной службе, не имея права на отсрочку, без уважительных причин не прибыл в службу. О причинах своего неприбытия он не сообщил, проигнорировав повестку и уклонившись от призыва на военную службу во время мобилизации.
Харьковский апелляционный суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с его реальным отбыванием.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры в апелляции добились реального наказания для уклонявшегося от прохождения военной службы мужчины из Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".