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3 роки за ґратами отримав 28-річний ухилянт із Харкова

Події 17:38   12.07.2023
Оксана Якушко
3 роки за ґратами отримав 28-річний ухилянт із Харкова

Прокурори в апеляції домоглись реального покарання для чоловіка з Харкова, який ухилявся від проходження військової служби, повідомила Харківська обласна прокуратура.

28-річний харків’янин у січні 2023 року отримав повістку в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Жодних заяв чи скарг щодо проблем зі здоров`ям або підстав, які можуть стати причиною для ухилення від призову за мобілізацією чоловік не озвучив.

У подальшому чоловік, будучи військовозобов`язаним і придатним до військової служби, не маючи права на відстрочку, без поважних причин не прибув до служби. Про причини свого неприбуття він не повідомив, проігнорувавши повістку та ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Харківський апеляційний суд призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з його реальним відбуванням.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 17:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори в апеляції домоглись реального покарання для чоловіка з Харкова, який ухилявся від проходження військової служби, повідомила Харківська обласна прокуратура.".