Військком Харківщини розповів, як брав хабарі їхній працівник, спійманий ДБР

Працівник одного з харківських військкоматів, затриманий у березні ДБР за підозрою в отриманні хабаря від ухилянта, зараз перебуває під вартою. Після рішення суду його буде звільнено з РТЦК.

Про це повідомив на брифінгу начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.

“Він, бувши звичайним сержантом, проходячи службу в РТЦК у роті охорони, нічого кращого не вигадав, як одягати погони офіцера та спілкуватися з людьми. Під приводом того, що він офіцер і може вирішити якісь питання. Вони надавали неофіційну відстрочку від призову військовозобов’язаним, мотивуючи так: «Я скажу – і тебе чіпати ніхто не буде». На цьому вони домовлялись. Його було затримано, зараз проводяться слідчі дії. Він знаходиться зараз під вартою, рішення прийматиме суд. Але те, що він буде звільнений після ухвали суду, то це однозначно”, – запевнив Арап.

Нагадаємо, що 29 березня ДБР повідомило про затримання у Харкові офіцера одного з харківських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та військового тероборони, які за гроші пропонували “клієнтам” організувати відстрочку від мобілізації, а деяким навіть уникнути призову. Вартість таких послуг складала від 3 до 5 тисяч доларів.

Фігурантів затримали під час одержання хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років. На зустріч вони принесли висновок медкомісії, в якому ухилянта визнали обмежено придатним до служби, та військовий квиток з відповідними відомостями.