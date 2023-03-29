У Харкові двоє військових допомагали призовникам уникнути мобілізації

Правоохоронці затримали “на гарячому” офіцера одного з харківських військкоматів та військового тероборони, які за гроші допомагали ухилянтам.

Як встановили працівники Державного бюро розслідувань, вартість таких послуг становила від 3 до 5 тисяч доларів. За ці гроші військові обіцяли «клієнтам» організувати відстрочку від мобілізації, а декому навіть уникнути призову.

«ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років», – розповіли у ДБР.

На зустріч фігуранти справи принесли вже готовий висновок медкомісії, де призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями.

Наразі у ДБР вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Санкція статті передбачає – позбавлення волі на строк до 12 років.