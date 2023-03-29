У Харкові двоє військових допомагали призовникам уникнути мобілізації
Правоохоронці затримали “на гарячому” офіцера одного з харківських військкоматів та військового тероборони, які за гроші допомагали ухилянтам.
Як встановили працівники Державного бюро розслідувань, вартість таких послуг становила від 3 до 5 тисяч доларів. За ці гроші військові обіцяли «клієнтам» організувати відстрочку від мобілізації, а декому навіть уникнути призову.
«ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років», – розповіли у ДБР.
На зустріч фігуранти справи принесли вже готовий висновок медкомісії, де призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями.
Наразі у ДБР вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 ККУ).
Санкція статті передбачає – позбавлення волі на строк до 12 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали “на гарячому” офіцера одного з харківських військкоматів та військового тероборони, які за гроші допомагали ухилянтам.".