Live
  • Середа 29.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.61
    • 🟢

У Харкові двоє військових допомагали призовникам уникнути мобілізації

Суспільство 14:11   29.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові двоє військових допомагали призовникам уникнути мобілізації Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці затримали “на гарячому” офіцера одного з харківських військкоматів та військового тероборони, які за гроші допомагали ухилянтам.

Як встановили працівники Державного бюро розслідувань, вартість таких послуг становила від 3 до 5 тисяч доларів. За ці гроші військові обіцяли «клієнтам» організувати відстрочку від мобілізації, а декому навіть уникнути призову.

«ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років», – розповіли у ДБР.

На зустріч фігуранти справи принесли вже готовий висновок медкомісії, де призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями.

Наразі у ДБР вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Санкція статті передбачає – позбавлення волі на строк до 12 років.

Читайте також: Перевіряв Куп’янськ на “антитерористичну захищеність”: СБУ спіймала зрадника

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:12
20-річного «закладника» з Харкова посадили на 6 років
12:20
Випускний у кажанів: у Харківському екопарку випустили тварин на волю
21:58
Будемо не пускати фізично – голова поліції Харківщини охочим відвідати цвинтар
21:12
Хто на Харківщині продовжує отримувати гуманітарку. Інформація ХОВА
20:39
“Перевищення амонію по Сіверському Дінцю”: у Харківводоканалі заявили про фейк

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові двоє військових допомагали призовникам уникнути мобілізації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 14:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали “на гарячому” офіцера одного з харківських військкоматів та військового тероборони, які за гроші допомагали ухилянтам.".