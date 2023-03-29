Перевіряв Куп’янськ на “антитерористичну захищеність”: СБУ спіймала зрадника
Житель Куп’янська після захоплення міста армією РФ вирушив у “русский мир” – працювати “патрульним”. СБУ затримала колаборанта, він у СІЗО.
“Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав “посаду” у створеному агресором “Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области”. В окупаційному органі чоловіка призначили виконуючим обов’язки “полицейского взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними Харківської обласної прокуратури, 50-річний мешканець Куп’янська завзято виконував свої обов’язки.
“Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав “посаду” у створеному агресором “Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области”. В окупаційному органі чоловіка призначили виконуючим обов’язки “полицейского взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области”, – зазначили в прокуратурі.
Колишній патрульний хотів втекти від українського правосуддя, але не зміг.
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“Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, попередивши втечу до тимчасово окупованих регіонів країни. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою“, – повідомив Абдула.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 11:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Куп’янська після захоплення міста армією РФ вирушив у “русский мир” – працювати “патрульним”. СБУ затримала колаборанта, він у СІЗО".