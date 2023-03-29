Проверял Купянск на «антитеррористическую защищенность»: СБУ поймала предателя

Житель Купянска после захвата города армией РФ отправился в «русский мир» — работать «патрульным». СБУ задержала коллаборанта, он в СИЗО.

«После захвата города коллаборант добровольно отправился на сотрудничество с врагом и получил «должность» в созданном агрессором «Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области». В оккупационном органе мужчину назначили исполняющим обязанности полицейского взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 50-летний житель Купянска рьяно исполнял свои обязанности.

«Псевдополицейский участвовал в незаконных обысках по месту жительства жителей Купянска и проводил «задержания». Кроме того, коллаборант осуществлял проверки общественных объектов на «антитеррористическую защищенность» и составлял соответствующие акты проверок», — отметили в прокуратуре.

Бывший «патрульный» хотел сбежать от украинского правосудия, но не смог.

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«Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, предупредив бегство во временно оккупированные регионы страны. В настоящее время фигурант уведомлен о подозрении по ч.7 ст.111-1 («коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил Абдула.