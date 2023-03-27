Консул РФ в Харькове завербовал агента для ФСБ

В СБУ заявили о задержании четверых агентов ФСБ в результате спецоперации в Харьковской и Донецкой областях. Еще четверо сейчас на территории РФ. Группа готовила ракетные удары по объектам «Укрзалізниці».

«СБУ обезвредила агентурную группу фсб, которая готовила ракетные удары по объектам «Укрзалізниці» и подбирала кадры в администрации оккупантов. Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть фсб в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях», — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По информации СБУ, в состав группы входило восемь человек — все местные.

«По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками фсб до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом рф в Харькове», — отметил Дехтяренко.

Один из вражеских агентов использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста.

Задачей агентов был сбор информации о местоположении Сил обороны, а также — маршрутах движения военных эшелонов и расположении объектов железной дороги, где разгружают технику для ВСУ. Также агентура врага разведывала места размещения складов БК, позиций и фортификаций Сил обороны.

«Также во время оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций. Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российских агентов и задержали четырех участников вражеской сети», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Еще четыре человека оказались на территории РФ. Контрразведчики СБУ уже побывали дома у фигурантов дела и обнаружили там «стандартный набор фаната русского мира» — символику РФ, георгиевские ленточки и оружие.

Всех агентов врага подозревают в госизмене. Задержанных отправили в СИЗО.