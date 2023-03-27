Консул РФ в Харькове завербовал агента для ФСБ
В СБУ заявили о задержании четверых агентов ФСБ в результате спецоперации в Харьковской и Донецкой областях. Еще четверо сейчас на территории РФ. Группа готовила ракетные удары по объектам «Укрзалізниці».
«СБУ обезвредила агентурную группу фсб, которая готовила ракетные удары по объектам «Укрзалізниці» и подбирала кадры в администрации оккупантов. Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть фсб в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях», — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По информации СБУ, в состав группы входило восемь человек — все местные.
«По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками фсб до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом рф в Харькове», — отметил Дехтяренко.
Один из вражеских агентов использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста.
Задачей агентов был сбор информации о местоположении Сил обороны, а также — маршрутах движения военных эшелонов и расположении объектов железной дороги, где разгружают технику для ВСУ. Также агентура врага разведывала места размещения складов БК, позиций и фортификаций Сил обороны.
Читайте также: В Харькове поймали водителя с патронами и ножом в салоне — сводка полиции
«Также во время оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций. Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российских агентов и задержали четырех участников вражеской сети», — сообщили в пресс-службе СБУ.
Еще четыре человека оказались на территории РФ. Контрразведчики СБУ уже побывали дома у фигурантов дела и обнаружили там «стандартный набор фаната русского мира» — символику РФ, георгиевские ленточки и оружие.
Всех агентов врага подозревают в госизмене. Задержанных отправили в СИЗО.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Консул РФ в Харькове завербовал агента для ФСБ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили о задержании четверых агентов ФСБ в результате спецоперации в Харьковской и Донецкой областях. Еще четверо сейчас на территории РФ. Группа готовила ракетные удары по объектам «Укрзалізниці»".