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Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео)

Общество 13:23   03.07.2025
Виктория Яковенко
Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявляет: в городе практически нет частных перевозчиков. А в планах областного центра — нарастить базу городского общественного транспорта.

«У нас есть то, что весь транспорт — в нашей коммунальной собственности. Если взять Киев, или другие города — там есть частные партнеры, которые осуществляют перевозки. Мы закупили до войны автобусы, и сейчас тоже, есть определенные программы, не буду раскрывать. Но хочу сказать, что для нас было очень важно, чтобы транспорт был городской, коммунальный», — подчеркнул Терехов в интервью «Украинской правде».

Городской голова также ответил, почему в городе проезд до сих пор остается бесплатным. В частности, Терехов напомнил данные о сумме, которую экономит харьковская семья за месяц благодаря этому.

«Когда каждая семья экономит ежемесячно 3-4 тысячи грн на это, а тратит их на лекарства, или на продукты питания, или просто откладывает, чтобы дети поехали на каникулы летние, то это мы будем делать. А есть люди у которых нет средств. А есть 206 тысяч переселенцев из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Какой платный проезд сейчас возможен?», — отметил мэр Харькова.

Терехов также рассказал: в некоторых городах ЕС есть бесплатный проезд для жителей. И, как сообщил городской голова, мечтает, что в Харькове будут ездить бесплатно и после окончания войны.

Видео: «Украинская правда»

Напомним, депутат Харьковского горсовета и руководитель антикоррупционного центра Дмитрий Булах в интервью МГ «Объектив» выражал несогласие с концепцией бесплатного транспорта в Харькове. Его предложение — ввести в городе постоянный билет за 100 гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявляет: в городе практически нет частных перевозчиков. А в планах областного центра — нарастить базу городского общественного транспорта.".