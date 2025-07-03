Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов заявляет: в городе практически нет частных перевозчиков. А в планах областного центра — нарастить базу городского общественного транспорта.
«У нас есть то, что весь транспорт — в нашей коммунальной собственности. Если взять Киев, или другие города — там есть частные партнеры, которые осуществляют перевозки. Мы закупили до войны автобусы, и сейчас тоже, есть определенные программы, не буду раскрывать. Но хочу сказать, что для нас было очень важно, чтобы транспорт был городской, коммунальный», — подчеркнул Терехов в интервью «Украинской правде».
Городской голова также ответил, почему в городе проезд до сих пор остается бесплатным. В частности, Терехов напомнил данные о сумме, которую экономит харьковская семья за месяц благодаря этому.
«Когда каждая семья экономит ежемесячно 3-4 тысячи грн на это, а тратит их на лекарства, или на продукты питания, или просто откладывает, чтобы дети поехали на каникулы летние, то это мы будем делать. А есть люди у которых нет средств. А есть 206 тысяч переселенцев из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Какой платный проезд сейчас возможен?», — отметил мэр Харькова.
Терехов также рассказал: в некоторых городах ЕС есть бесплатный проезд для жителей. И, как сообщил городской голова, мечтает, что в Харькове будут ездить бесплатно и после окончания войны.
Видео: «Украинская правда»
Напомним, депутат Харьковского горсовета и руководитель антикоррупционного центра Дмитрий Булах в интервью МГ «Объектив» выражал несогласие с концепцией бесплатного транспорта в Харькове. Его предложение — ввести в городе постоянный билет за 100 гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бесплатный проезд, Игорь Терехов, новости Харькова, общественный транспорт;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявляет: в городе практически нет частных перевозчиков. А в планах областного центра — нарастить базу городского общественного транспорта.".