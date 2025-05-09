Постоянный за 100 грн на весь транспорт в Харькове предлагают ввести

Депутат Харьковского горсовета и руководитель антикоррупционного центра Дмитрий Булах в интервью МГ «Объектив» выразил несогласие с концепцией бесплатного транспорта в Харькове.

«Сейчас более трех миллиардов идет на бесплатный проезд. Это не чьи-то деньги, это наши деньги. То есть они просто финансируются не из кармана напрямую, а через бюджет наш общий, городской бюджет. Поэтому ничего бесплатного нет. На самом деле это просто финансируется другим образом. Я считаю, что было бы правильно, я это озвучивал, начать переходить, в том числе к дифференциальным оплатам», — сказал Булах.

Его предложение — ввести в Харькове постоянный билет за 100 гривен на все виды транспорта.

«Это немного. Это могут позволить себе почти все. И я даже — тот, кто почти транспортом не пользуюсь, я бы его купил. И можно его, на мой взгляд, было бы продавать в других даже городах, как определенную поддержку нашего города, нашего транспорта. Если Харьков — железобетон, поддержите, просто купите через интернет. Даже никто и пользоваться не будет. Но это определенное участие в том, чтобы наш город жил. Я думаю, что это было бы более адекватно. Это были бы хоть какие-то живые средства», — пояснил свою идею депутат.

Он также выразил сомнение, что бесплатный транспорт может быть причиной, по которой люди остаются жить в Харькове или возвращаются сюда.

«Ключевой фактор возвращения или выезда из Харькова — это безопасность. Давайте честно говорить. Не транспорт, не украшения, не водоматы», — считает Булах.