Бороться за каждое дерево в Харькове — что Терехов пообещал депутатам

В Харькове хотят изменить подход к высадке деревьев и покосу травы. Подробности сообщил депутат горсовета Дмитрий Булах.

«Вчера и сегодня состоялись встречи с руководством города и «Зеленстроя» относительно планируемой в будущем программы озеленения. Договорились об изменении подходов к покосу травы и изменению видов деревьев для высадки. А именно, замены на более присущие нашим условиям виды, которые традиционно у нас хорошо растут и более выносливы. Также договорились, что в городе должен быть один оператор по уходу за деревьями и один оператор по уходу за городскими газонами», — написал Булах в Facebook.

Он также отметил, что на встрече мэр Харькова Игорь Терехов «заявил, что будет бороться за каждое дерево в Харькове».

Напомним, в мае СКП «Харьковзеленстрой» сообщило о том, что в городе начали лечить каштаны от моли, из-за которой листья на деревьях ежегодно преждевременно сохнут и опадают. Для этого растениям делают инъекции специального препарата прямо в ствол. Общественники и экологи уже не первый год высказывают претензии и предложения относительно работы зеленстроевцев в городе. Основные из них связаны с обрезкой деревьев «под столб». Также специалисты неоднократно высказывались о том, что выкашивание всей без разбору травы в городе приводит к опустыниванию и размножению аллергенной амброзии.