Бороться за каждое дерево в Харькове — что Терехов пообещал депутатам
В Харькове хотят изменить подход к высадке деревьев и покосу травы. Подробности сообщил депутат горсовета Дмитрий Булах.
«Вчера и сегодня состоялись встречи с руководством города и «Зеленстроя» относительно планируемой в будущем программы озеленения. Договорились об изменении подходов к покосу травы и изменению видов деревьев для высадки. А именно, замены на более присущие нашим условиям виды, которые традиционно у нас хорошо растут и более выносливы. Также договорились, что в городе должен быть один оператор по уходу за деревьями и один оператор по уходу за городскими газонами», — написал Булах в Facebook.
Он также отметил, что на встрече мэр Харькова Игорь Терехов «заявил, что будет бороться за каждое дерево в Харькове».
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Напомним, в мае СКП «Харьковзеленстрой» сообщило о том, что в городе начали лечить каштаны от моли, из-за которой листья на деревьях ежегодно преждевременно сохнут и опадают. Для этого растениям делают инъекции специального препарата прямо в ствол. Общественники и экологи уже не первый год высказывают претензии и предложения относительно работы зеленстроевцев в городе. Основные из них связаны с обрезкой деревьев «под столб». Также специалисты неоднократно высказывались о том, что выкашивание всей без разбору травы в городе приводит к опустыниванию и размножению аллергенной амброзии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: булах, газоны, деревья, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", терехов, трава;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 20:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове хотят изменить подход к высадке деревьев и покосу травы. Подробности сообщил депутат горсовета Дмитрий Булах".