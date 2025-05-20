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Каштаны в Харькове впервые лечат инновационным методом: безопасно ли это 📷

Общество 14:22   20.05.2025
Виктория Яковенко
Каштаны в Харькове впервые лечат инновационным методом: безопасно ли это 📷 Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Коммунальщики впервые проводят в городе инновационное лечение каштанов от моли методом микроинъекций.

«Вы, наверное, замечали, как листья наших любимых каштанов уже в середине лета становятся бурыми и опадают – это дело моли, которая сильно ослабляет деревья, замедляет их рост и может привести к гибели. Чтобы бороться с ней, мы применяем новейший метод», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Как объяснили на предприятии, новый подход предполагает введение специального препарата непосредственно в ствол дерева. Говорят: метод – безопасен для окружающей среды и обеспечивает длительную защиту растений.

«Мы ожидаем, что благодаря этому наши каштаны снова будут здоровыми, зелеными и будут полноценно выполнять свои экологические функции, украшая наш город. Это важный шаг к сохранению нашего зеленого фонда», – добавили коммунальщики.

каштаны в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
каштаны в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики впервые проводят в городе инновационное лечение каштанов от моли методом микроинъекций.".