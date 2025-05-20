Каштаны в Харькове впервые лечат инновационным методом: безопасно ли это 📷
Коммунальщики впервые проводят в городе инновационное лечение каштанов от моли методом микроинъекций.
«Вы, наверное, замечали, как листья наших любимых каштанов уже в середине лета становятся бурыми и опадают – это дело моли, которая сильно ослабляет деревья, замедляет их рост и может привести к гибели. Чтобы бороться с ней, мы применяем новейший метод», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».
Как объяснили на предприятии, новый подход предполагает введение специального препарата непосредственно в ствол дерева. Говорят: метод – безопасен для окружающей среды и обеспечивает длительную защиту растений.
«Мы ожидаем, что благодаря этому наши каштаны снова будут здоровыми, зелеными и будут полноценно выполнять свои экологические функции, украшая наш город. Это важный шаг к сохранению нашего зеленого фонда», – добавили коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лечат, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики впервые проводят в городе инновационное лечение каштанов от моли методом микроинъекций.".