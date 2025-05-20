Каштаны в Харькове впервые лечат инновационным методом: безопасно ли это 📷

Коммунальщики впервые проводят в городе инновационное лечение каштанов от моли методом микроинъекций.

«Вы, наверное, замечали, как листья наших любимых каштанов уже в середине лета становятся бурыми и опадают – это дело моли, которая сильно ослабляет деревья, замедляет их рост и может привести к гибели. Чтобы бороться с ней, мы применяем новейший метод», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Как объяснили на предприятии, новый подход предполагает введение специального препарата непосредственно в ствол дерева. Говорят: метод – безопасен для окружающей среды и обеспечивает длительную защиту растений.

«Мы ожидаем, что благодаря этому наши каштаны снова будут здоровыми, зелеными и будут полноценно выполнять свои экологические функции, украшая наш город. Это важный шаг к сохранению нашего зеленого фонда», – добавили коммунальщики.