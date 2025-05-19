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Масштабную клумбу создали на Салтовке: что там высадили (фото)

Общество 14:22   19.05.2025
Виктория Яковенко
Масштабную клумбу создали на Салтовке: что там высадили (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В одном из дворов Салтовского района Харькова коммунальщики обустроили клумбу площадью более 2000 м2.

Как сообщили в КП «Харьковблагоустройство», там высадили уже рассаду декоративных растений: кохию, бархатцы, ирисы и другие цветы. В планах – дополнить зеленую зону декоративными деревьями и кустарниками.

«Даже в сложные времена мы стремимся поддерживать Харьков чистым и ухоженным. Это наша ответственность, наш вклад в устойчивость города. Мы работаем ради того, чтобы горожане видели: жизнь продолжается, город держится, и мы вместе заботимся о его красоте и будущем», — отметила начальник участка №5 в Салтовском районе Александра Петрук.

клумба на Салтовке
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба на Салтовке
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба на Салтовке
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба на Салтовке
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из дворов Салтовского района Харькова коммунальщики обустроили клумбу площадью более 2000 м2.".