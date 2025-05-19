Масштабную клумбу создали на Салтовке: что там высадили (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В одном из дворов Салтовского района Харькова коммунальщики обустроили клумбу площадью более 2000 м2.
Как сообщили в КП «Харьковблагоустройство», там высадили уже рассаду декоративных растений: кохию, бархатцы, ирисы и другие цветы. В планах – дополнить зеленую зону декоративными деревьями и кустарниками.
«Даже в сложные времена мы стремимся поддерживать Харьков чистым и ухоженным. Это наша ответственность, наш вклад в устойчивость города. Мы работаем ради того, чтобы горожане видели: жизнь продолжается, город держится, и мы вместе заботимся о его красоте и будущем», — отметила начальник участка №5 в Салтовском районе Александра Петрук.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумба, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, растения;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из дворов Салтовского района Харькова коммунальщики обустроили клумбу площадью более 2000 м2.".