Масштабную клумбу создали на Салтовке: что там высадили (фото)

В одном из дворов Салтовского района Харькова коммунальщики обустроили клумбу площадью более 2000 м2.

Как сообщили в КП «Харьковблагоустройство», там высадили уже рассаду декоративных растений: кохию, бархатцы, ирисы и другие цветы. В планах – дополнить зеленую зону декоративными деревьями и кустарниками.

«Даже в сложные времена мы стремимся поддерживать Харьков чистым и ухоженным. Это наша ответственность, наш вклад в устойчивость города. Мы работаем ради того, чтобы горожане видели: жизнь продолжается, город держится, и мы вместе заботимся о его красоте и будущем», — отметила начальник участка №5 в Салтовском районе Александра Петрук.