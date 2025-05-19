Поваленные деревья: что натворила стихия в Харькове, показали коммунальщики

Коммунальщики устраняют в Харькове последствия непогоды.

По данным Харьковского горсовета, специалисты СКП «Харьковзеленстрой» убрали три поваленных дерева и восемь крупных веток. Работы продолжаются во всех районах города.

Напомним, Региональный центр гидрометеорологии предупреждал об опасных погодных явлениях в Харькове и области 18 мая. В частности, сообщали о грозе, граде и шквале.

Также синоптики предупредили о грозе в регионе 19 числа. Этому явлению присвоили I уровень опасности (желтый).