Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 18 мая, днем в Харьковской области будет бушевать стихия.

Предупреждение об опасных погодных явлениях опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Днем в Харькове и области прогнозируют грозы с градом и шквалы до 15-20 м/с.