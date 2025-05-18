Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 18 мая, днем в Харьковской области будет бушевать стихия.
Предупреждение об опасных погодных явлениях опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Днем в Харькове и области прогнозируют грозы с градом и шквалы до 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 07:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 18 мая, днем в Харьковской области будет бушевать стихия.".