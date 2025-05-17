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Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза

Погода 20:00   17.05.2025
Виктория Яковенко
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 18 мая, в Харькове и области ночью и днем ​​прогнозируют дождь. Местами может быть гроза.

В Харькове ночью термометры будут показываться от 12 до 14 градусов тепла. Днем от 16 до 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 10 до 15 градусов тепла, дневная – от 14 до 19 градусов.

Ветер юго-западный – 9-14 м/с, по области местами порывы – 15-20 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 18 мая, в Харькове и области ночью и днем ​​прогнозируют дождь. Местами может быть гроза.".