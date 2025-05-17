Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 18 мая, в Харькове и области ночью и днем прогнозируют дождь. Местами может быть гроза.
В Харькове ночью термометры будут показываться от 12 до 14 градусов тепла. Днем от 16 до 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 10 до 15 градусов тепла, дневная – от 14 до 19 градусов.
Ветер юго-западный – 9-14 м/с, по области местами порывы – 15-20 м/с.
Читайте также: Жителей Харькова и области копы предупредили об опасности
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, дождь, новости Харькова, погода;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 18 мая, в Харькове и области ночью и днем прогнозируют дождь. Местами может быть гроза.".