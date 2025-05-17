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Жителей Харькова и области копы предупредили об опасности

Общество 10:17   17.05.2025
Виктория Яковенко
Жителей Харькова и области копы предупредили об опасности Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

17 мая в Харькове и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. В связи с этим к жителям обратились правоохранители.

«Сильный ветер может значительно усложнить дорожные условия. Просим вас быть максимально внимательными, особенно на открытых участках дорог, мостах и ​​эстакадах, где порывы ветра могут быть сильнее», — отметили в Управлении патрульной полиции Харьковской области.

Копы дали несколько советов для водителей:

🔹 соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;

🔹 во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;

🔹 заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

🔹 используйте средства пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Напомним, ранее предупреждение об опасных метеорологических явлениях 17 мая, которым присвоен I уровень опасности (желтый), опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 10:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 мая в Харькове и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. В связи с этим к жителям обратились правоохранители.".