Суббота будет ветреной: в Харькове и области — штормовое предупреждение

Утром и днем ​​17 мая в Харьковской области ожидается порыв ветра скоростью 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которым присвоен I уровень опасности (желтый), опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптика Наталки Диденко, суббота в Украине погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями. Температура воздуха – крайне контрастная.

«В восточной части ожидается +19+22 градуса, а на западе, севере и во многих центральных областях только +9+14 градусов. В южной части от +16 в Одесской области, до +23 градусов в Херсонской области и Крыму. Из северных областей вырвется к более теплой погоде Сумщина, завтра до +17 градусов. А в центре ожидается от +12 в Винницкой области до +21 градуса на Днепропетровщине», — сообщила Диденко.

Синоптик добавляет: в воскресенье будет дождь почти повсюду, а понедельник в Украине обещает быть теплым (кроме западных областей), во вторник — дожди и снова похолодает.

«В среду собирается на хотя и скромное, но все же продолжительное потепление», — отметила Диденко.