Суббота будет ветреной: в Харькове и области — штормовое предупреждение
Утром и днем 17 мая в Харьковской области ожидается порыв ветра скоростью 15-20 м/с.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которым присвоен I уровень опасности (желтый), опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптика Наталки Диденко, суббота в Украине погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями. Температура воздуха – крайне контрастная.
«В восточной части ожидается +19+22 градуса, а на западе, севере и во многих центральных областях только +9+14 градусов. В южной части от +16 в Одесской области, до +23 градусов в Херсонской области и Крыму. Из северных областей вырвется к более теплой погоде Сумщина, завтра до +17 градусов. А в центре ожидается от +12 в Винницкой области до +21 градуса на Днепропетровщине», — сообщила Диденко.
Синоптик добавляет: в воскресенье будет дождь почти повсюду, а понедельник в Украине обещает быть теплым (кроме западных областей), во вторник — дожди и снова похолодает.
«В среду собирается на хотя и скромное, но все же продолжительное потепление», — отметила Диденко.
Читайте также: На днях заработает любимый фонтан харьковчан (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Суббота будет ветреной: в Харькове и области — штормовое предупреждение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром и днем 17 мая в Харьковской области ожидается порыв ветра скоростью 15-20 м/с.".