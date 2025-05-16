На днях заработает любимый фонтан харьковчан (видео)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Сухой фонтан на площади Свободы, перед Госпромом, в Харькове возобновит работу в постоянном режиме — впервые с начала полномасштабного вторжения.
О подготовке фонтана к запуску сообщила пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».
«Специалисты «Харьковзеленстроя» работают над возобновлением работы сухого фонтана перед Госпромом. Накануне прошел технический запуск, впервые с начала войны. В настоящее время специалисты прочищают форсунки, регулируют давление воды и настраивают шаблоны работы фонтана», — проинформировало предприятие.
Видео: СКП «Харьковзеленстрой»
Фонтан возобновит работу в ближайшие дни, обещают зеленстроевцы (конечно, если не будет форсмажоров).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", фонтан;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сухой фонтан на площади Свободы, перед Госпромом, в Харькове возобновит работу в постоянном режиме — впервые с начала полномасштабного вторжения".