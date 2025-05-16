На днях заработает любимый фонтан харьковчан (видео)

Сухой фонтан на площади Свободы, перед Госпромом, в Харькове возобновит работу в постоянном режиме — впервые с начала полномасштабного вторжения.

О подготовке фонтана к запуску сообщила пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты «Харьковзеленстроя» работают над возобновлением работы сухого фонтана перед Госпромом. Накануне прошел технический запуск, впервые с начала войны. В настоящее время специалисты прочищают форсунки, регулируют давление воды и настраивают шаблоны работы фонтана», — проинформировало предприятие.

Видео: СКП «Харьковзеленстрой»

Фонтан возобновит работу в ближайшие дни, обещают зеленстроевцы (конечно, если не будет форсмажоров).