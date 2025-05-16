Live
  • Пт 16.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

На днях заработает любимый фонтан харьковчан (видео)

Общество 11:47   16.05.2025
Оксана Горун
На днях заработает любимый фонтан харьковчан (видео) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Сухой фонтан на площади Свободы, перед Госпромом, в Харькове возобновит работу в постоянном режиме — впервые с начала полномасштабного вторжения.

О подготовке фонтана к запуску сообщила пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты «Харьковзеленстроя» работают над возобновлением работы сухого фонтана перед Госпромом. Накануне прошел технический запуск, впервые с начала войны. В настоящее время специалисты прочищают форсунки, регулируют давление воды и настраивают шаблоны работы фонтана», — проинформировало предприятие.

Видео: СКП «Харьковзеленстрой»

Фонтан возобновит работу в ближайшие дни, обещают зеленстроевцы (конечно, если не будет форсмажоров).

Читайте также: Сезон фонтанов открыли в деоккупированном городе на Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 16 мая: ситуация под Липцами, удар по Купянску
Новости Харькова — главное за 16 мая: ситуация под Липцами, удар по Купянску
16.05.2025, 11:53
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
16.05.2025, 10:09
Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов
Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов
16.05.2025, 11:23
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
15.05.2025, 08:30
Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области
Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области
15.05.2025, 19:06
9-летний ребенок из Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
9-летний ребенок из Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
16.05.2025, 12:07

Новости по теме:

11:53
Новости Харькова — главное за 16 мая: ситуация под Липцами, удар по Купянску
11:47
На днях заработает любимый фонтан харьковчан (видео)
11:37
Удар по коммунальщикам в Купянске: прокуратура сообщила подробности (фото)
11:23
Умер известный харьковский профессор, автор учебников для хирургов
10:52
«Ахиллес» рассказал, чем завершилось для РФ вчерашнее наступление под Липцами

Вы читали новость: «На днях заработает любимый фонтан харьковчан (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сухой фонтан на площади Свободы, перед Госпромом, в Харькове возобновит работу в постоянном режиме — впервые с начала полномасштабного вторжения".