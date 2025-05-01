Сезон фонтанов открыли в деоккупированном городе на Харьковщине (видео)

В городе Балаклея заработал фонтан в популярном сквере. Видео опубликовал начальник местной ГВА Виталий Карабанов.

«Сквер Молодежный (бывший парк Соцгородка) – одно из любимых мест отдыха для балаклейцев и гостей города. Каждый день сюда приходят семьи с детьми, молодежь и люди постарше, чтобы просто провести время на свежем воздухе, насладиться тишиной, прогуляться или поиграть на детской площадке», — объяснил Карабанов.

Видео: Виталий Карабанов/Telegram

Он поблагодарил защитников Украины за то, что именно благодаря им «в городе звучит детский смех, работают фонтаны и цветут скверы». А также опубликовал график работы фонтана (в будни — с 16:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00). Напомним, Балаклею деоккупировали во время Харьковского контрнаступления осенью 2022 года.

Отметим, что сезон фонтанов стартовал и в Харькове: их запустили в Центральном парке и Саду Шевченко, также работает символ города — Зеркальная струя. В Центральном парке, кроме того, восстанавливают главный фонтан — перед колесом обозрения.