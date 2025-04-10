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Фонтан «Хмаринка» и чистое озеро: как в Харькове готовятся к теплу (фото)

Общество 14:48   10.04.2025
Виктория Яковенко
Фонтан «Хмаринка» и чистое озеро: как в Харькове готовятся к теплу (фото) Фото: Харьковский горсовет

Харьков уже готовится к теплой погоде. В частности, коммунальщики проводят соответствующие работы в Центральном парке города и Саржином яру.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в Саржином яру работники СКП «Харьковзеленстрой» смонтировали фонтан «Хмаринка».

«Специалисты проверили форсунки и подключили оборудование. Фонтан включат с наступлением теплой погоды», — пишут в мэрии.

фонтан Хмаринка в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
фонтан Хмаринка в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

В Центральном парке Харькова работники готовят к теплому сезону озеро. Сейчас убирают прошлогодние листья, отмывают под давлением грязь из чаши и бревна вдоль берегов.

«Далее воду из озера спустят, успешно перезимовавшую рыбу переместят во временный пруд. Начнется латание дыр и проверка оборудования фонтана. И только после этого специалисты наполнят озеро водой, выпустят рыбу, высадят по берегам цветущие растения. Мы планируем завершить все работы за месяц», — пишут в пресс-службе парка.

озеро чистят в парке Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
озеро в парке Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
озеро в парке Харькова
Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, похолодание в Украине завершится уже 13 апреля (на Вербное воскресенье), сообщала синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 12 числа будет переходный день, 13-го предполагается +12+17 градусов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков уже готовится к теплой погоде. В частности, коммунальщики проводят соответствующие работы в Центральном парке города и Саржином яру.".