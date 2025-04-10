Предупреждение о заморозках в Харькове и области — II уровень опасности

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области 12 апреля.

«Ночью 12 апреля по городу и области ожидаются заморозки 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Похолодание в Украине завершится уже 13 апреля (на Вербное воскресенье), сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 12 числа будет переходный день, 13-го предполагается +12+17 градусов.

Напомним, на этой неделе в ГСЧС сообщали об экстремально низкой температуре, которую зафиксировали на горе Поп-Иван в Карпатах. 7 апреля температура воздуха там составила –18°C. Был сильный северо-западный ветер (7 м/с), густой туман и снег.