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Предупреждение о заморозках в Харькове и области — II уровень опасности

Общество 13:08   10.04.2025
Виктория Яковенко
Предупреждение о заморозках в Харькове и области — II уровень опасности Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области 12 апреля.

«Ночью 12 апреля по городу и области ожидаются заморозки 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Похолодание в Украине завершится уже 13 апреля (на Вербное воскресенье), сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 12 числа будет переходный день, 13-го предполагается +12+17 градусов.

Напомним, на этой неделе в ГСЧС сообщали об экстремально низкой температуре, которую зафиксировали на горе Поп-Иван в Карпатах. 7 апреля температура воздуха там составила –18°C. Был сильный северо-западный ветер (7 м/с), густой туман и снег.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 13:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области 12 апреля.".