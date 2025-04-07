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Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C

Погода 10:04   07.04.2025
Оксана Горун
Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C

Об экстремально низкой температуре, которую зафиксировали на горе Поп-Иван в Карпатах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня на горе Пип-Иван – экстремальные погодные условия: температура воздуха –18°C. Сильный северо-западный ветер (7 м/с), густой туман и снег», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Спасатели предупредили об опасности в горах и призвали воздержаться от походов до улучшения погоды.

В целом на территории Украины на этой неделе — похолодание. Синоптики ранее предупреждали о сильных заморозках, которые ожидали с 7 по 10 апреля. В Харьковской области, по прогнозам, столбики термометров ночью могут опускаться до пяти градусов мороза. Днем все же сохраняется относительное тепло.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 10:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об экстремально низкой температуре, которую зафиксировали на горе Поп-Иван в Карпатах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям".