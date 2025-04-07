Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C

Об экстремально низкой температуре, которую зафиксировали на горе Поп-Иван в Карпатах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня на горе Пип-Иван – экстремальные погодные условия: температура воздуха –18°C. Сильный северо-западный ветер (7 м/с), густой туман и снег», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Спасатели предупредили об опасности в горах и призвали воздержаться от походов до улучшения погоды.

В целом на территории Украины на этой неделе — похолодание. Синоптики ранее предупреждали о сильных заморозках, которые ожидали с 7 по 10 апреля. В Харьковской области, по прогнозам, столбики термометров ночью могут опускаться до пяти градусов мороза. Днем все же сохраняется относительное тепло.