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Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки

Общество 13:36   04.04.2025
Виктория Яковенко
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки Фото: Василий Голосный

С 7 по 10 апреля в Харьковской области ожидается похолодание. О понижении температуры сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики объяснили, что это произойдет в связи с движением активного холодного атмосферного фронта и поступлением арктического воздуха.

В частности, 7 числа температура снизится до 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0-5°, днем ​​до 4-9° тепла.

«8-10 апреля ночью ожидаются сильные заморозки — 0-5°, днем ​​4-9° тепла», — отметили синоптики.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко отмечала, что похолодание на следующей неделе будет сопровождаться возможными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 7 по 10 апреля в Харьковской области ожидается похолодание. О понижении температуры сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".