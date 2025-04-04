Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
Фото: Василий Голосный
С 7 по 10 апреля в Харьковской области ожидается похолодание. О понижении температуры сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Синоптики объяснили, что это произойдет в связи с движением активного холодного атмосферного фронта и поступлением арктического воздуха.
В частности, 7 числа температура снизится до 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0-5°, днем до 4-9° тепла.
«8-10 апреля ночью ожидаются сильные заморозки — 0-5°, днем 4-9° тепла», — отметили синоптики.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко отмечала, что похолодание на следующей неделе будет сопровождаться возможными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 7 по 10 апреля в Харьковской области ожидается похолодание. О понижении температуры сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".