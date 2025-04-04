Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки

С 7 по 10 апреля в Харьковской области ожидается похолодание. О понижении температуры сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики объяснили, что это произойдет в связи с движением активного холодного атмосферного фронта и поступлением арктического воздуха.

В частности, 7 числа температура снизится до 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0-5°, днем ​​до 4-9° тепла.

«8-10 апреля ночью ожидаются сильные заморозки — 0-5°, днем ​​4-9° тепла», — отметили синоптики.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко отмечала, что похолодание на следующей неделе будет сопровождаться возможными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом.