Прогноз погоды в Харькове и области на 4 апреля: днем до +20
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 4 апреля, на Харьковщине — облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем — от 17 до 19 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 3 до 8 градусов тепла, дневная — от 15 до 20 градусов.
Ветер западный — 7-12 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 4 апреля, на Харьковщине — облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют.".