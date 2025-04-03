Прогноз погоды в Харькове и области на 4 апреля: днем до +20

В пятницу, 4 апреля, на Харьковщине — облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем — от 17 до 19 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 до 8 градусов тепла, дневная — от 15 до 20 градусов.

Ветер западный — 7-12 м/с.