Паски из особой муки будут выпекать на Харьковщине, можно поучаствовать

На Харьковщине 12 апреля проведут мастер-класс: будут учить готовить паски по местному рецепту.

Особенностью станет не только рецепт, но и мука, из которой будут готовить праздничную выпечку. Ее сделали из зерна с разминированных полей деоккупированной Херсонской области.

Мероприятие проанонсировала пресс-служба ХОВА. Оно состоится в рамках проекта «Soul of Soil 2.0», который привлекает внимание к проблеме загрязнения земель Украины взрывоопасными предметами. Его инициировали Минэкономики Украины и Программа развития ООН.

Участникам обещают:

🔹 приготовление душистой паски по харьковскому рецепту;

🔹 рассказ об истории муки с разминированных полей деоккупированной Херсонщины;

🔹 кулинарные эксперименты и секреты от шеф-повара;

🔹 готовую паску — в подарок.

Поучаствовать могут все желающие. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке: https://surl.li/tvuuss. Участие для зарегистрированных бесплатно.