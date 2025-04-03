Паски из особой муки будут выпекать на Харьковщине, можно поучаствовать
На Харьковщине 12 апреля проведут мастер-класс: будут учить готовить паски по местному рецепту.
Особенностью станет не только рецепт, но и мука, из которой будут готовить праздничную выпечку. Ее сделали из зерна с разминированных полей деоккупированной Херсонской области.
Мероприятие проанонсировала пресс-служба ХОВА. Оно состоится в рамках проекта «Soul of Soil 2.0», который привлекает внимание к проблеме загрязнения земель Украины взрывоопасными предметами. Его инициировали Минэкономики Украины и Программа развития ООН.
Участникам обещают:
🔹 приготовление душистой паски по харьковскому рецепту;
🔹 рассказ об истории муки с разминированных полей деоккупированной Херсонщины;
🔹 кулинарные эксперименты и секреты от шеф-повара;
🔹 готовую паску — в подарок.
Поучаствовать могут все желающие. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке: https://surl.li/tvuuss. Участие для зарегистрированных бесплатно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мастер-класс, мука, новости Харькова, паски, пасха, рецепт;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 14:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 12 апреля проведут мастер-класс: будут учить готовить паски по местному рецепту".