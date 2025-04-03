Подземную выставку открыли в метро Харькова: что показывают (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
На станции метро «Площадь Конституции» разместили работы молодых художников, посвященные родному городу.
Выставка «Харьков глазами художников» будет работать в вестибюле станции метро «Площадь Конституции» до 21 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.
«На ней представлены работы молодых художников, выполненные и традиционными материалами (акварель, пастель и гуашь), и цифровыми средствами», — проинформировали в горсовете.
Организаторы экспозиции — Молодежный совет при Харьковском городском голове и профильные департаменты мэрии (по делам семьи, молодежи и спорта, а также — культуры).
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 12:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Площадь Конституции» разместили работы молодых художников, посвященные родному городу".