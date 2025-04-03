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Подземную выставку открыли в метро Харькова: что показывают (фото)

Культура 12:25   03.04.2025
Оксана Горун
Подземную выставку открыли в метро Харькова: что показывают (фото) Фото: пресс-служба ХГС

На станции метро «Площадь Конституции» разместили работы молодых художников, посвященные родному городу.

Выставка «Харьков глазами художников» будет работать в вестибюле станции метро «Площадь Конституции» до 21 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

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Фото: пресс-служба ХГС

«На ней представлены работы молодых художников, выполненные и традиционными материалами (акварель, пастель и гуашь), и цифровыми средствами», — проинформировали в горсовете.

выставка в метро в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС

Организаторы экспозиции — Молодежный совет при Харьковском городском голове и профильные департаменты мэрии (по делам семьи, молодежи и спорта, а также — культуры).

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Фото: пресс-служба ХГС

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Фото: пресс-служба ХГС
выставка в метро в Харькове 5
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 12:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Площадь Конституции» разместили работы молодых художников, посвященные родному городу".