Подземную выставку открыли в метро Харькова: что показывают (фото)

На станции метро «Площадь Конституции» разместили работы молодых художников, посвященные родному городу.

Выставка «Харьков глазами художников» будет работать в вестибюле станции метро «Площадь Конституции» до 21 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

«На ней представлены работы молодых художников, выполненные и традиционными материалами (акварель, пастель и гуашь), и цифровыми средствами», — проинформировали в горсовете.

Организаторы экспозиции — Молодежный совет при Харьковском городском голове и профильные департаменты мэрии (по делам семьи, молодежи и спорта, а также — культуры).