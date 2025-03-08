Женщины на войне: 8 марта в Харькове открыли выставку под открытым небом
В экспозиции — фото не только военнослужащих, медиков, спасателей и волонтерок, но и чиновниц. Она работает перед ХНАТОБом в Харькове.
«Первая часть экспозиции включает фотографии более 80 женщин Харьковской области. Среди них – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, ежедневно выполняющие боевые задания на фронте, специалистки, работающие над разминированием территории области, сотрудницы правоохранительных органов, спасательницы, медики, педагоги и волонтерки. Также представлены фотографии женщин, работающих в сфере государственной службы, обеспечивая функционирование критически важных структур», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
Создавали проект совместно — по инициативе ХОВА и облсовета. Экспозицию обещают дополнять новыми историями и фото, которые будут отражать вклад женщин Харьковской области в борьбу за независимость Украины.
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: 8 марта, война, выставка, жінки, женщины, новости Харькова, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 21:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экспозиции — фото не только военнослужащих, медиков, спасателей и волонтерок, но и чиновниц. Она работает перед ХНАТОБом в Харькове".