Женщины на войне: 8 марта в Харькове открыли выставку под открытым небом

В экспозиции — фото не только военнослужащих, медиков, спасателей и волонтерок, но и чиновниц. Она работает перед ХНАТОБом в Харькове.

«Первая часть экспозиции включает фотографии более 80 женщин Харьковской области. Среди них – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, ежедневно выполняющие боевые задания на фронте, специалистки, работающие над разминированием территории области, сотрудницы правоохранительных органов, спасательницы, медики, педагоги и волонтерки. Также представлены фотографии женщин, работающих в сфере государственной службы, обеспечивая функционирование критически важных структур», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Создавали проект совместно — по инициативе ХОВА и облсовета. Экспозицию обещают дополнять новыми историями и фото, которые будут отражать вклад женщин Харьковской области в борьбу за независимость Украины.