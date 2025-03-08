Live
  • Сб 08.03.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты

Общество 09:53   08.03.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты

В Харькове 8 марта проходит акция против украшения города к празднику искусственными цветами.

На вазонах, украшающих центр города, появились таблички: «Дроны, а не вазоны», «Стоимость этого — спасенные жизни», «Донат, а не праздничный плакат» и так далее. Развесили плакаты участницы акции, организованной к Международному дню борьбы за права женщин ОО «ХЖО «Сфера».

«Мы обращаем внимание на финансирование потребностей военных во время военного положения из городского бюджета. Я считаю, что вместо цветов можно было приобрести военное снаряжение и остальные средства, которые удовлетворили бы потребности наших военных защитников-защитниц», — пояснила МГ «Объектив» участница акции Мария Мамалуй.

Читайте также: Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)

На замечание о том, что средства городского бюджета не тратили на украшения (о чем заявляют в мэрии), она отреагировала так: «Финансирование меценатов также можно было направить на более актуальные потребности. Не знаю, стоит ли одного дрона один вазон, но наверняка три вазона вместе равны стоимости хорошего Mavic».

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Адекватных нет, пошли к пенсионерам – работодатель из Харькова о рынке труда
Адекватных нет, пошли к пенсионерам – работодатель из Харькова о рынке труда
07.03.2025, 18:30
Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)
Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)
08.03.2025, 09:26
Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты
Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты
08.03.2025, 09:53
Терехов: в Харькове работают над тем, чтобы сделать проезд бесплатным навсегда
Терехов: в Харькове работают над тем, чтобы сделать проезд бесплатным навсегда
07.03.2025, 21:27
Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)
Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)
07.03.2025, 17:35
Трое погибших: четыре «шахеда» атаковали мясокомбинат на Харьковщине (видео)
Трое погибших: четыре «шахеда» атаковали мясокомбинат на Харьковщине (видео)
08.03.2025, 09:01

Новости по теме:

09:26
Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)
07:50
8 марта в Харькове: цветы продают жители обстреливаемых приграничных сел
17:35
Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)
21:26
Акция 8 марта и поиск работы: недели женской солидарности стартуют в Харькове
15:16
На Харьковщине мужчина застрелил жену из ружья во время застолья: подробности

Вы читали новость: «Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 09:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 8 марта проходит акция против украшения города к празднику искусственными цветами".