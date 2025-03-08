Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты
В Харькове 8 марта проходит акция против украшения города к празднику искусственными цветами.
На вазонах, украшающих центр города, появились таблички: «Дроны, а не вазоны», «Стоимость этого — спасенные жизни», «Донат, а не праздничный плакат» и так далее. Развесили плакаты участницы акции, организованной к Международному дню борьбы за права женщин ОО «ХЖО «Сфера».
«Мы обращаем внимание на финансирование потребностей военных во время военного положения из городского бюджета. Я считаю, что вместо цветов можно было приобрести военное снаряжение и остальные средства, которые удовлетворили бы потребности наших военных защитников-защитниц», — пояснила МГ «Объектив» участница акции Мария Мамалуй.
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На замечание о том, что средства городского бюджета не тратили на украшения (о чем заявляют в мэрии), она отреагировала так: «Финансирование меценатов также можно было направить на более актуальные потребности. Не знаю, стоит ли одного дрона один вазон, но наверняка три вазона вместе равны стоимости хорошего Mavic».
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: 8 марта, акция, дрони, дроны, жінки, женщины, новости Харькова, цветы;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 09:53;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 8 марта проходит акция против украшения города к празднику искусственными цветами".