Украшенный цветами Харьков показал Терехов (видео)

Городской голова Харькова Игорь Терехов утром 8 марта поздравил жителей Харькова «с праздником весны и любви».

О Международном дне борьбы за права женщин и международный мир (так на самом деле официально называется «Женский день 8 марта») мэр Харькова не упомянул. Зато опубликовал видео украшенного цветами центра города, тематически раскрашенного городского транспорта и коммунальщиц, которым дарят цветы.

Напомним, в этом году главной темой в декоре центра Харькова стала желтая мимоза. Коммунальщики собственноручно создали тысячи цветов из бумаги, перекрасили прошлогодние декорации и использовали природные материалы, придерживаясь концепции: не тратить много средств на новое, а переосмысливать имеющееся.

