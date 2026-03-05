Романтическую фотозону обустроили к 8 марта в Харькове (фото)

Фотозона и весенние инсталляции появились накануне 8 марта на Салтовке благодаря коммунальщикам, сообщает КП ‘Дорремстрой’.

Придомовую территорию в Салтовском районе украсили весенними инсталляциями работники участка №8 филиала «Благоустройство» КП »Дорремстрой».

Все декоративные элементы и волшебные цветы коммунальщики сделали своими руками.

«Весенние композиции стали результатом фантазии и искреннего желания сделать пространство вокруг более уютным и ярким. Творческие идеи удалось претворить в жизнь благодаря поддержке инициативы ОО «Харьков Детям»», — говорится в официальном сообщении.

А еще работниц участка, ответственных за чистоту и уют, накануне 8 марта поздравили с грядущим Международным женским днем.