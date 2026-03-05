Романтическую фотозону обустроили к 8 марта в Харькове (фото)
Фото: Дорремстрой
Фотозона и весенние инсталляции появились накануне 8 марта на Салтовке благодаря коммунальщикам, сообщает КП ‘Дорремстрой’.
Придомовую территорию в Салтовском районе украсили весенними инсталляциями работники участка №8 филиала «Благоустройство» КП »Дорремстрой».
Все декоративные элементы и волшебные цветы коммунальщики сделали своими руками.
«Весенние композиции стали результатом фантазии и искреннего желания сделать пространство вокруг более уютным и ярким. Творческие идеи удалось претворить в жизнь благодаря поддержке инициативы ОО «Харьков Детям»», — говорится в официальном сообщении.
А еще работниц участка, ответственных за чистоту и уют, накануне 8 марта поздравили с грядущим Международным женским днем.
Читайте также: Бот в Харькове подскажет, когда прибудет поезд в метро, и спланирует дорогу
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Романтическую фотозону обустроили к 8 марта в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 19:33;