Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко

Центр Харькова продолжают украшать к весенним праздникам. Главной темой стала желтая мимоза, яркие цвета которой контрастируют с белым снегом, кое-где еще не растаявшим. Коммунальщики собственноручно создали тысячи цветов из бумаги, перекрасили прошлогодние декорации и использовали природные материалы, придерживаясь концепции: не тратить много средств на новое, а переосмысливать имеющееся. Украсить все планируют до 7 марта.

Пресс-секретарь КП «Центральный парк» Андрей Кравченко утверждает: использование искусственных цветов в декоре — это не безвкусица, а привычная европейская практика.

«Хороший ответ некоторым критикам, что искусственность — это плохо. Посмотрите, разве это плохо? И если бы это было плохо, то, наверное, в Европе так не использовались бы в отделке, во внешнем декоре, именно искусственные цветы, именно в эту пору», — отметил он.

Сад Шевченко этой весной — мимозовый. Главным цветом декора в центре Харькова выбрали желтый. В сочетании с белым снегом, который кое-где еще остается, он создает настроение пробуждения природы. Искусственные элементы дополнили природными материалами.

«Видите, здесь живой мох, это верба с котиками. Дополнительно их разбавляют немножко прошлогодние наши тюльпаны и вон там мимоза», — рассказал Кравченко.

А вот украшение этой природной арки — стопроцентный хендмейд.

«Эта арка обретет яркий вид за счет цветочков, сделанных из обычной кальки, плотной, водонепроницаемой. Многие из нас в детском саду делали. Всё это работа наших сотрудников. Мы закупили эту бумагу, просто вырезали, складывали. Их здесь, чтобы не соврать, где-то больше тысячи этих цветочков», — объяснил пресс-секретарь.

Ими также украсили беседку.

«Она снаружи подсвечивается иллюминацией. То есть все эти цветы вечером будут создавать атмосферу теплого-теплого неба. Убежден, что вечером это будет едва ли не самая популярная наша беседка», — поделился впечатлениями Кравченко.

Украшать центр будут в течение всей недели. Дедлайн — суббота, 7 марта. Но постараются всё сделать раньше.

«Что касается того, сколько времени оно здесь будет стоять, так же будем смотреть, ну, и по популярности, и по погоде, по другим причинам. Как можно больше, чтобы оно простояло», — отметил Кравченко.

Он подчеркивает: на украшения средств почти не тратили. В прошлом году приобрели немного искусственных тюльпанов для горшков на мостике, в этом — мимозы.

«Это по большей части декорации прошлогодние, и если есть какие-то расходы, то довольно незначительные — на краску, на ту же кальку. То есть это довольно небольшие суммы, которые помогают нам сделать как можно больше», — объяснил пресс-секретарь.

Этими лентами трехсотлетний дуб украшали и в прошлом году, добавил он.

«Это будет такая классная фотозона для того, чтобы встречать всех посетителей», — отметил Кравченко.

А эти цветы, которые достают из грузовика, харьковчане помнят розовыми.

«В прошлом году стояли как раз на этом самом месте, на этих аллеях. Их перекрасили в яркие желтые и оранжевые цвета, добавили зеленого на стебли. Это яркий случай того, что мы перерабатываем, переосмысливаем то, что уже имеем», — рассказал Кравченко.

Наслаждаясь весенними прогулками в саду, нельзя забывать о безопасности. Кравченко призывает прислушиваться к воздушным тревогам. И у него есть еще одна просьба.

«С уважением относиться к нашему труду. К тому, что мы вложили, чтобы здесь было так солнечно и красиво. Не ломать, не трогать, не выдирать эти цветы, а любоваться ими вот так, на расстоянии», — обратился он к посетителям.