«Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)
Около миллиона цветов планируют высадить в этом году в Харькове, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.
«Сейчас наши ландшафтные дизайнеры прорабатывают паттерны для крупнейших клумб в каждом районе. Они согласовывают их с районными администрациями, с жителями, чтобы людям в районах понравилось то, что они будут видеть», — отметил Кравченко.
По словам пресс-секретаря, теплицы зеленстроя работают на полную мощность: «Для клумб мы используем подавляющее большинство цветов, выращенных в нашем тепличном комплексе. Он сейчас загружен более чем на 100%».
Как и в предыдущие годы, в городе планируют высадить около миллиона цветов.
«Возможно, немного больше. В этом году 900 тысяч цветов планируется вырастить в нашем тепличном комплексе. Будем стараться подтянуть больше, чтобы собственными силами закрыть потребность города в цветах», — уточнил Кравченко.
Первой на клумбах традиционно появится виола, которая сейчас подрастает в теплицах. Но будут не только привычные, но и новые сорта цветов.
«В этом году у нас есть еще несколько приятных, надеюсь, сюрпризов для харьковчан относительно композиций, клумб и цветов, которые мы планируем использовать на этих клумбах. Новые сорта будут использованы в Харькове. Надеюсь, что они здесь приживутся, и мы будем постоянно их использовать на наших клумбах», — рассказал Кравченко.
Параллельно специалисты работают над размножением многолетних растений и размышляют, какие новые современные технологии в озеленении еще можно применить в городе.
Читайте также: Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Харьков; Теги: квіти, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", теплицы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 15:00;