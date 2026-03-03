«Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)

Около миллиона цветов планируют высадить в этом году в Харькове, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

«Сейчас наши ландшафтные дизайнеры прорабатывают паттерны для крупнейших клумб в каждом районе. Они согласовывают их с районными администрациями, с жителями, чтобы людям в районах понравилось то, что они будут видеть», — отметил Кравченко.

По словам пресс-секретаря, теплицы зеленстроя работают на полную мощность: «Для клумб мы используем подавляющее большинство цветов, выращенных в нашем тепличном комплексе. Он сейчас загружен более чем на 100%».

Как и в предыдущие годы, в городе планируют высадить около миллиона цветов.

«Возможно, немного больше. В этом году 900 тысяч цветов планируется вырастить в нашем тепличном комплексе. Будем стараться подтянуть больше, чтобы собственными силами закрыть потребность города в цветах», — уточнил Кравченко.

Первой на клумбах традиционно появится виола, которая сейчас подрастает в теплицах. Но будут не только привычные, но и новые сорта цветов.

«В этом году у нас есть еще несколько приятных, надеюсь, сюрпризов для харьковчан относительно композиций, клумб и цветов, которые мы планируем использовать на этих клумбах. Новые сорта будут использованы в Харькове. Надеюсь, что они здесь приживутся, и мы будем постоянно их использовать на наших клумбах», — рассказал Кравченко.

Параллельно специалисты работают над размножением многолетних растений и размышляют, какие новые современные технологии в озеленении еще можно применить в городе.