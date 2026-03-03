Live

«Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)

Оригинально 15:00   03.03.2026
Елена Нагорная
«Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)

Около миллиона цветов планируют высадить в этом году в Харькове, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

«Сейчас наши ландшафтные дизайнеры прорабатывают паттерны для крупнейших клумб в каждом районе. Они согласовывают их с районными администрациями, с жителями, чтобы людям в районах понравилось то, что они будут видеть», — отметил Кравченко.

По словам пресс-секретаря, теплицы зеленстроя работают на полную мощность: «Для клумб мы используем подавляющее большинство цветов, выращенных в нашем тепличном комплексе. Он сейчас загружен более чем на 100%».

Как и в предыдущие годы, в городе планируют высадить около миллиона цветов.

«Возможно, немного больше. В этом году 900 тысяч цветов планируется вырастить в нашем тепличном комплексе. Будем стараться подтянуть больше, чтобы собственными силами закрыть потребность города в цветах», — уточнил Кравченко.

Первой на клумбах традиционно появится виола, которая сейчас подрастает в теплицах. Но будут не только привычные, но и новые сорта цветов.

«В этом году у нас есть еще несколько приятных, надеюсь, сюрпризов для харьковчан относительно композиций, клумб и цветов, которые мы планируем использовать на этих клумбах. Новые сорта будут использованы в Харькове. Надеюсь, что они здесь приживутся, и мы будем постоянно их использовать на наших клумбах», — рассказал Кравченко.

Параллельно специалисты работают над размножением многолетних растений и размышляют, какие новые современные технологии в озеленении еще можно применить в городе.

Читайте также: Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026, 14:54
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
03.03.2026, 06:00
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
03.03.2026, 07:10
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
02.03.2026, 13:58
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
02.03.2026, 09:42
«Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)
«Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)
03.03.2026, 15:00

Новости по теме:

03.03.2026
Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта – анализ цен от горсовета
10.02.2026
Цветы на День влюбленных обойдутся харьковчанам дороже, чем в прошлом году
09.01.2026
Сколько убрали деревьев и посадили цветов в 2025 году коммунальщики Харькова
23.10.2025
Что будет вместо цветов на клумбах в саду Шевченко (фото)
08.10.2025
Сад Шевченко начали готовить к зиме: коммунальщики взялись за клумбы (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Будут сюрпризы»: сколько цветов высадят в этом году в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 15:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около миллиона цветов планируют высадить в этом году в Харькове, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.".