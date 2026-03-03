«Будуть сюрпризи»: скільки квітів висадять цьогоріч у Харкові (відео)
Близько мільйона квітів планують висадити цього року у Харкові, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.
«Наразі наші ландшафтні дизайнери проробляють патерни для найбільших клумб в кожному районі. Вони погоджуються з районними адміністраціями, з мешканцями для того, щоб людям в районах сподобалося те, що вони бачитимуть», — зазначив Кравченко.
За словами речника, теплиці зеленбуду працюють на повну потужність: “Для клумб ми використовуємо переважну більшість квітів, вирощених у нашому тепличному комплексі. Він зараз завантажений більш ніж на 100%”.
Як і попередні роки, у місті планують висадити близько мільйона квітів.
«Можливо, трошки більше. Цьогоріч 900 тисяч квітів заплановано виростити в нашому тепличному комплексі. Будемо намагатися ще підтягнути більше, щоб власними силами закрити потребу міста у квітах», — уточнив Кравченко.
Першою на клумбах традиційно з’явиться віола, яка нині підростає у теплицях. Але будуть не лише звичні, а й нові сорти квітів.
«Маємо цьогоріч ще декілька приємних, маю надію, сюрпризів для харків’ян щодо композицій, щодо квітників і щодо квітів, які ми плануємо використовувати на цих квітниках. Нові сорти будуть використані в Харкові. Маю надію, що вони тут приживуться, і ми будемо постійно їх використовувати на наших клумбах», — розповів Кравченко.
Паралельно фахівці працюють над розмноженням багаторічних рослин та розмірковують, які нові сучасні технології в озелененні ще можна застосувати у місті.
Читайте також: Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові
