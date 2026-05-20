Небезпечно буде вночі 20 травня у Харкові й області: попередження

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області на ніч 20 травня повідомив регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 20 травня зберігатиметься: у Харкові прогнозують грозу 🌩️, очікують шквал 💨, пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. У Харківській області також очікують грозу 🌩️, місцями можливий шквал 💨, пориви до 15 – 20 метрів на секунду. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)» – попередили у регіональному центрі із гідрометеорології.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян бути обережними.