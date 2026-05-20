Live

Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців

Суспільство 20:44   20.05.2026
Оксана Якушко
Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців

Наразі у Центрі закінчується ремонт, триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та людей з інвалідністю, повідомляє Харківська міськрада. 

Це результат реалізації тристороннього меморандуму, укладеного між Харківською міськрадою та громадськими організаціями в межах проєкту з організації надання ВПО похилого віку й особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».

Ремонт і облаштування приміщень проводить ГО «Проліска», а подальше утримання та функціонування центру забезпечуватиме ГО «Я врятований». У Центрі зможуть одночасно перебувати до 20 осіб.

Читайте також: Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців
Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців
20.05.2026, 20:44
Антидронових сіток буде більше: де ще планують вкрити ними дороги Харківщини
Антидронових сіток буде більше: де ще планують вкрити ними дороги Харківщини
20.05.2026, 19:30
Спека і дощ удень. Прогноз погоди на 21 травня у Харкові й області
Спека і дощ удень. Прогноз погоди на 21 травня у Харкові й області
20.05.2026, 20:00
21 травня трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
21 травня трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
20.05.2026, 18:58
Які пам’ятки архітектури Мінкульт хоче законсервувати на Харківщині
Які пам’ятки архітектури Мінкульт хоче законсервувати на Харківщині
20.05.2026, 18:37
Багатоповерхівку, пошкоджену росіянами, відновлюють на Північній Салтівці
Багатоповерхівку, пошкоджену росіянами, відновлюють на Північній Салтівці
20.05.2026, 17:55

Новини за темою:

08.05.2026
Оформляли фейкову інвалідність – у Харкові викрили чергову схему для ухилянтів
21.04.2026
Заробляла на людях з інвалідністю: судитимуть молоду харків’янку
31.03.2026
Нелюдські умови: критичні порушення знайшли у гуртожитку для ВПО у Харкові
30.09.2025
У ХОВА розповіли про новий проєкт для ВПО з інвалідністю
15.07.2025
Два медзаклади на Харківщині стали доступнішими для людей з інвалідністю


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 20:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Центрі закінчується ремонт, триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та людей з інвалідністю, повідомляє Харківська міськрада. ".