Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців
Наразі у Центрі закінчується ремонт, триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та людей з інвалідністю, повідомляє Харківська міськрада.
Це результат реалізації тристороннього меморандуму, укладеного між Харківською міськрадою та громадськими організаціями в межах проєкту з організації надання ВПО похилого віку й особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».
Ремонт і облаштування приміщень проводить ГО «Проліска», а подальше утримання та функціонування центру забезпечуватиме ГО «Я врятований». У Центрі зможуть одночасно перебувати до 20 осіб.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 20:44;