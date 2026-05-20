Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців

Наразі у Центрі закінчується ремонт, триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та людей з інвалідністю, повідомляє Харківська міськрада.

Це результат реалізації тристороннього меморандуму, укладеного між Харківською міськрадою та громадськими організаціями в межах проєкту з організації надання ВПО похилого віку й особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».

Ремонт і облаштування приміщень проводить ГО «Проліска», а подальше утримання та функціонування центру забезпечуватиме ГО «Я врятований». У Центрі зможуть одночасно перебувати до 20 осіб.