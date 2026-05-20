Центр для размещения маломобильных людей в Харькове скоро примет жителей
Сейчас в Центре заканчивается ремонт, идет обустройство помещений всем необходимым для проживания маломобильных людей и людей с инвалидностью, сообщает Харьковский горсовет.
Скоро центр начнет принимать жителей, в нем смогут одновременно находиться до 20 человек.
Это результат реализации трехстороннего меморандума, заключенного между Харьковским горсоветом и общественными организациями в рамках проекта по организации предоставления ВПЛ пожилого возраста и лицам с инвалидностью социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания по принципу «деньги ходят за человеком».
Ремонт и обустройство помещений проводит ОО «Проліска», а дальнейшее содержание и функционирование центра будет обеспечивать ОО «Я спасен».
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 20:44;