Центр для размещения маломобильных людей в Харькове скоро примет жителей

Сейчас в Центре заканчивается ремонт, идет обустройство помещений всем необходимым для проживания маломобильных людей и людей с инвалидностью, сообщает Харьковский горсовет.

Скоро центр начнет принимать жителей, в нем смогут одновременно находиться до 20 человек.

Это результат реализации трехстороннего меморандума, заключенного между Харьковским горсоветом и общественными организациями в рамках проекта по организации предоставления ВПЛ пожилого возраста и лицам с инвалидностью социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания по принципу «деньги ходят за человеком».

Ремонт и обустройство помещений проводит ОО «Проліска», а дальнейшее содержание и функционирование центра будет обеспечивать ОО «Я спасен».