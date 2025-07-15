Два медучреждения на Харьковщине стали доступнее для людей с инвалидностью
ОО «Платформа перемен» завершила проект по адаптации медицинских учреждений Харьковщины к потребностям людей с инвалидностью.
В июле 2025 года общественная организация «Платформа перемен» в сотрудничестве с Polish Center for International Aid (PCPM) успешно завершила реализацию инфраструктурного проекта, направленного на улучшение условий доступа к медицинским услугам в прифронтовых громадах Харьковской области.
Проект профинансирован в рамках Польской программы сотрудничества развития Министерства иностранных дел Республики Польша.
В рамках проекта были модернизированы амбулатории в селах Залиман и Морозовка Изюмского района. Эти медицинские учреждения играют критическую роль в обеспечении первичной медицинской помощью более 1100 жителей, среди которых — пожилые люди, лица с инвалидностью и пациенты с хроническими заболеваниями.
В результате проекта были:
▪️установлены пандусы и поручни;
▪️обустроены инклюзивные санузлы;
▪️расширены дверные проемы для беспрепятственного прохода;
▪️нанесена контрастная маркировка и навигационные элементы;
▪️созданы условия для безопасного доступа ко всем функциональным зонам амбулаторий.
Проект стартовал с детальной оценки доступности, после чего была сформирована техническая спецификация работ. Все изменения были согласованы с руководством медицинских учреждений и представителями местных громад.
«Мы давно мечтали об этих изменениях, но не могли реализовать их собственными силами. Теперь у нас не просто обновленное помещение — мы имеем реальные условия для комфортного приема людей с инвалидностью», — отметила заведующая амбулаторией в Залимане.
«Пациентам стало гораздо легче передвигаться, особенно тем, кто приходит с сопровождением или на костылях. Это большое облегчение и для нас, и для людей», — поделилась медсестра из Морозовки.
Проект стал частью большего курса организации на восстановление и гуманитарную поддержку громад, пострадавших от войны. Особый акцент был сделан на инклюзии и равном доступе к медицинским услугам.
«Для нас это не просто строительные работы. Это — о человечности. Об уважении к каждому, кто нуждается в медицинской помощи. Мы благодарны партнерам из PCPM за доверие и поддержку», — прокомментировала команда ОО «Платформа перемен».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: люди с инвалидностью, медицина, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 18:40;
Корреспондент Алевтина Семенова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОО «Платформа перемен» завершила проект по адаптации медицинских учреждений Харьковщины к потребностям людей с инвалидностью.".