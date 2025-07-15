Два медзаклади на Харківщині стали доступнішими для людей з інвалідністю

ГО «Платформа змін» завершила проєкт з адаптації медичних закладів Харківщини до потреб людей з інвалідністю.

У липні 2025 року громадська організація «Платформа змін» у співпраці з Polish Center for International Aid (PCPM) успішно завершила реалізацію інфраструктурного проєкту, спрямованого на покращення умов доступу до медичних послуг у прифронтових громадах Харківської області.

Проєкт профінансовано в рамках Польської програми співробітництва розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

У межах проєкту було модернізовано амбулаторії в селах Залиман і Морозівка Ізюмського району. Ці медичні заклади відіграють критичну роль у забезпеченні первинною медичною допомогою понад 1100 мешканців, серед яких — літні люди, особи з інвалідністю та пацієнти з хронічними захворюваннями.

У результаті проєкту було:

▪️встановлено пандуси та поручні;

▪️облаштовано інклюзивні санвузли;

▪️розширено дверні отвори для безперешкодного проходу;

▪️нанесено контрастне маркування та навігаційні елементи;

▪️створено умови для безпечного доступу до всіх функціональних зон амбулаторій.



Проєкт стартував з детальної оцінки доступності, після чого була сформована технічна специфікація робіт. Усі зміни були погоджені з керівництвом медичних закладів та представниками місцевих громад.

«Ми давно мріяли про ці зміни, але не могли реалізувати їх власними силами. Тепер у нас не просто оновлене приміщення — ми маємо реальні умови для комфортного прийому людей з інвалідністю», — зазначила завідувачка амбулаторії у Залимані.

«Пацієнтам стало набагато легше пересуватись, особливо тим, хто приходить із супроводом або на милицях. Це велике полегшення і для нас, і для людей», — поділилася медсестра з Морозівки.

Проєкт став частиною більшого курсу організації на відновлення та гуманітарну підтримку громад, що постраждали від війни. Особливий акцент було зроблено на інклюзії та рівному доступі до медичних послуг.

«Для нас це не просто будівельні роботи. Це — про людяність. Про повагу до кожного, хто потребує медичної допомоги. Ми вдячні партнерам з PCPM за довіру та підтримку», — прокоментувала команда ГО «Платформа змін».

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