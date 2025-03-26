Як молоді Харківщини допомагають стати впевненішою у своєму майбутньому

ГО «Платформа змін» запустила проєкт підтримки молоді на Харківщині в умовах надзвичайних ситуацій.

Уже понад 300 людей відвідали тренінги у межах проєкту «Освіта та підтримка молоді в умовах надзвичайних ситуацій», запущеного громадською організацією «Платформа змін» у грудні 2024 року. Метою проєкту є надання комплексної підтримки молоді, що проживає на прифронтових територіях Харківщини, через освітні, психологічні, соціальні та безпекові заходи.

Проєкт реалізується в межах програми EMPOWER, що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Європейським Союзом та реалізується GIZ Ukraine.

Що передбачає проєкт?

Програма зосереджена на вирішенні найбільш нагальних проблем молоді, яка стикається з викликами війни:

1. Психологічна підтримка та соціалізація: організація 90 заходів, включно з арттерапією, хібукі-терапією, розважальними програмами та груповими сесіями. Молодь також отримає спеціальних собак-обіймак, які є частиною терапії.

2. Підвищення рівня безпеки: проведення 15 навчальних сесій з протимінної безпеки та правил поводження з вибухонебезпечними предметами.

3. Навчання з надання першої медичної допомоги: учасники проєкту пройдуть тренінги, де не лише отримають знання, а й зможуть скористатися турнікетами.

4. Протидія дезінформації: серія з 15 освітніх заходів для розвитку навичок критичного мислення та аналізу інформації.

Чому це важливо?

Проєкт спрямований на підтримку молоді, яка найбільше потерпає від наслідків війни. Учасники отримають необхідні знання, практичні навички, психологічну допомогу та можливість соціалізації, що сприятиме їхньому відновленню та адаптації до життя в умовах війни.

«Ми прагнемо забезпечити молодь Харківщини необхідними інструментами для психологічного відновлення, соціалізації та безпеки. Цей проєкт допоможе їм не лише подолати виклики сьогодення, а й стати більш впевненими у своєму майбутньому», — зазначила координаторка ГО «Платформа змін».

“Підтримка місцевих НГО в Україні під час війни є надзвичайно важливою, оскільки вони знають, як реагувати на потреби своїх громад. Ці організації глибоко розуміють місцевий контекст, знають, як надати необхідну допомогу та послуги людям, які перебувають у місцях, куди інколи важко дістатися. Наші партнери-виконавці реагують не лише на негайні потреби, а пропонують постійну підтримку та допомогу, що дає людям відчуття стабільності та надії”, – підкреслив директор проєкту EMPOWER Вольфганг Єссен.