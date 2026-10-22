Пошкоджені 44 лікарні: мер озвучив масштаби руйнувань медсфери у Харкові

У Харкові внаслідок російської агресії отримали пошкодження 44 комунальні медичні установи з 49, розповів мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

За його словами, головними викликами для міста залишаються швидке відновлення роботи медустанов та збереження лікарського персоналу. Гостро стоїть питання вартості та доступності ліків, зокрема для пенсіонерів та ВПО.

«Дуже багато людей, кожного разу, коли в нас зустрічі, одне з головних питань — це як можна взагалі прожити на ті кошти, які є на сьогодні? Як приймати медикаменти, яка вартість медикаментів? В основному це питання ставлять люди пенсійного віку, вимушені переселенці, яких у нас вже 226 тисяч. І кожного дня приїжджає все більше і більше людей з тих територій, на яких взагалі неможливо жити. І вони стоять перед викликом: придбати собі ліки чи придбати собі продукти харчування», — сказав Терехов у ході міжрегіонального круглого столу “Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях”.