Повреждены 44 больницы: мэр озвучил масштабы разрушений медсферы в Харькове

В Харькове в результате российской агрессии получили повреждения 44 коммунальных медицинских учреждения из 49, рассказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

По его словам, главными вызовами для города остаются быстрое восстановление работы медучреждений и сохранение врачебного персонала. Остро стоит вопрос стоимости и доступности лекарств, в частности для пенсионеров и ВПЛ.

«Очень много людей, каждый раз, когда у нас встречи, один из главных вопросов — это как можно вообще прожить на те средства, которые есть на сегодня? Как принимать медикаменты, какова стоимость медикаментов? В основном эти вопросы задают люди пенсионного возраста, вынужденные переселенцы, которых у нас уже 226 тысяч. И каждый день приезжает все больше и больше людей с тех территорий, на которых вообще невозможно жить. И они стоят перед вызовом: приобрести себе лекарства или приобрести себе продукты питания», — сказал Терехов в ходе межрегионального круглого стола «Доступность медицинских и фармацевтических услуг для людей на прифронтовых территориях».