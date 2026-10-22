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Повреждены 44 больницы: мэр озвучил масштабы разрушений медсферы в Харькове

Оригинально 16:31   22.10.2026
Елена Нагорная
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Повреждены 44 больницы: мэр озвучил масштабы разрушений медсферы в Харькове Фото: ХГС

В Харькове в результате российской агрессии получили повреждения 44 коммунальных медицинских учреждения из 49, рассказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

По его словам, главными вызовами для города остаются быстрое восстановление работы медучреждений и сохранение врачебного персонала. Остро стоит вопрос стоимости и доступности лекарств, в частности для пенсионеров и ВПЛ.

«Очень много людей, каждый раз, когда у нас встречи, один из главных вопросов — это как можно вообще прожить на те средства, которые есть на сегодня? Как принимать медикаменты, какова стоимость медикаментов? В основном эти вопросы задают люди пенсионного возраста, вынужденные переселенцы, которых у нас уже 226 тысяч. И каждый день приезжает все больше и больше людей с тех территорий, на которых вообще невозможно жить. И они стоят перед вызовом: приобрести себе лекарства или приобрести себе продукты питания», — сказал Терехов в ходе межрегионального круглого стола «Доступность медицинских и фармацевтических услуг для людей на прифронтовых территориях».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 16:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате российской агрессии получили повреждения 44 коммунальных медицинских учреждения из 49.".