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Доля ТЕЦ-5 і підземний контрнаступ на Харківщині – підсумки 22 жовтня

Події 23:00   22.10.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвіна
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Доля ТЕЦ-5 і підземний контрнаступ на Харківщині – підсумки 22 жовтня

СОУ повідомили подробиці операції «Велес», яку провели під Куп’янськом. Лозова та Харків були під ударами, є загиблі. Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Контрнаступ під землею у Харківській області

У Силах оборони повідомили подробиці операції «Велес». У її межах українські воїни підземними комунікаціями просунулися більш як на 15 км у тил ворога в районі Куп’янська. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов пояснив: метою операції було перервати приховане переміщення окупантів старою газовою трубою, що проходить під річкою Оскіл. Вихід з труби неподалік Куп’янська вже тривалий час знаходився контролем Сил оборони. Проте росіяни почали використовувати цивільних як живий щит. Після підземного контрнаступу цей шлях для росіян закритий. Бригадний генерал, командир корпусу «Хартія» Ігор Оболенський підкреслив: росіяни мали намір надалі використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ.

“Приліт” по ринку в Лозовій

Двома «бандеролями» посеред дня вдарила російська армія по Лозовій. Один із боєприпасів не здетонував, інший прилетів по місцевому ринку. На місці загинули дві жінки, ще 34 людини постраждали, повідомила Харківська обласна прокуратура. Мер Лозової Сергій Зеленський назвав масштаби руйнувань надзвичайними.

Харків із ночі до середини дня атакували реактивні «шахеди»

«Прильоти» були в трьох районах. Найбільше дісталося Основ’янському: удари там припали по приватному сектору, а також – 12-поверховій офісній будівлі. Поранена жінка. У Холодногірському районі палали автівки на парковці. У Слобідському «приліт» був у літню кухню. Також у Харкові уражена електричка,  написав президент України Володимир Зеленський.

«У мене є дуже багато питань» – Терехов про ТЕЦ-5

Теплоелектроцентраль, яка опалює значну частину міста, зазнала серії ударів останніми тижнями. Вона є приватним, а не державним чи комунальним підприємством. Відповідно, мер зізнався, що дуже стурбований ситуацією на цьому об’єкті.

У Синегубова з’явиться перший заступник

Посада була вакантною протягом кількох років. Сьогодні Кабмін погодив призначення на неї Дмитра Луніна. Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Лунін – родом з Харкова. Він працював разом із Синєгубовим у Полтавській ОДА з 2019 по 2021. А згодом сам очолив ОДА в Полтаві – після того, як Синєгубова перевели в Харків. З посади начальника Полтавської ОВА Луніна звільнили у жовтні 2023 року. Після того у своїх соцмережах він здебільшого постив повідомлення про події, що пов’язані з діяльністю Федерації боксу Полтавської області, де є почесним президентом.

МГ “Об’єктив” також повідомляв 22 жовтня:

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Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СОУ повідомили подробиці операції «Велес», яку провели під Куп’янськом. Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.".