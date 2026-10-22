Судьба ТЭЦ-5 и подземное контрнаступление на Харьковщине — итоги 22 октября

СОУ сообщили подробности операции «Велес», проведенной под Купянском. Лозовая и Харьков были под ударами, есть погибшие. Терехов озабочен ситуацией с ТЭЦ-5. Объектив напоминает главные новости дня.

В Силах обороны сообщили подробности операции «Велес». В ее границах украинские воины подземными коммуникациями продвинулись более чем на 15 км в тыл врага в районе Купянска. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил: целью операции было прервать скрытое перемещение оккупантов по старой газовой трубе, проходящей под рекой Оскол. Выход из трубы недалеко от Купянска уже длительное время находился контролем Сил обороны. Однако россияне стали использовать гражданских как живой щит. После подземного контрнаступления этот путь для россиян закрыт. Бригадный генерал, командир корпуса «Хартия» Игорь Оболенский подчеркнул: россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск.

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Двумя «бандеролями» посреди дня ударила российская армия по Лозовой. Один из боеприпасов не сдетонировал, другой прилетел по местному рынку. На месте погибли две женщины, еще 34 человека пострадали, сообщила областная прокуратура. Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал масштабы разрушений чрезвычайными.

«Прилеты» были в трех районах. Больше всего досталось Основянскому: удары там пришлись по частному сектору, а также – 12-этажному офисному зданию. Ранена женщина. В Холодногорском районе горели автомобили на парковке. В Слободском «прилет» был в летнюю кухню. Также в Харькове поражена электричка, написал президент Украины Владимир Зеленский.

Теплоэлектроцентраль, которая отапливает значительную часть города, претерпела серию ударов в последние недели. Это частное, а не государственное или коммунальное предприятие. Соответственно, мэр признался, что очень озабочен ситуацией на этом объекте.

Должность была вакантной несколько лет. Сегодня Кабмин согласовал назначение на нее Дмитрия Лунина. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Лунин – родом из Харькова. Он работал вместе с Синегубовым в Полтавской ОГА с 2019 по 2021. Впоследствии сам возглавил ОГА в Полтаве — после того, как Синегубова перевели в Харьков. С должности начальника Полтавской ОВЭ Лунина уволили в октябре 2023 года. После того в своих соцсетях он в основном постил сообщения о событиях, связанных с деятельностью Федерации бокса Полтавской области, где является почетным президентом.

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