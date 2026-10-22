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Вибух у Харкові: удар по приватному сектору

Події 11:57   22.10.2026
Вікторія Яковенко
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Вибух у Харкові: удар по приватному сектору Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 12:00 у Харкові було чутно вибух.

«Влучання в Основʼянському районі, попередньо – приватний сектор. Наслідки та деталі уточнюємо», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Моніторингові канали попереджали про реактивний БпЛА, що летів у бік міста.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни обстріляли три райони у Харкові. Про перший удар по місту повідомив мер Ігор Терехов близько 02:15. За його інформацією, реактивний безпілотник упав у приватному секторі у Слобідському районі – там почалася пожежа. Загорілася господарська споруда та кілька будинків, писав мер Ігор Терехов. Після чого росіяни обстріляли центральну частину міста – удар прийшовся по Основʼянському району. Там пошкоджений магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку. Третій удар зафіксували у Холодногірському районі. «Приліт» зафіксували на території стоянки вантажних авто. Спалахнули чотири вантажні автомобілі, причіп та легковий автомобіль, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов та уточнив, що постраждалих через “прильоти” немає. Після цього росіяни ще кілька разів атакували Основ’янський район. Пізніше з’явилася інформація про те, що одному мешканцю знадобилася допомога медиків.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 11:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 у Харкові було чутно вибух.".