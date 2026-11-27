Жителів Харківщини попереджають про вибухонебезпечні предмети, які можуть бути замасковані під звичайні гілки дерев та залишатися малопомітними серед рослинності та опалого листя.

Такі предмети можуть виглядати подовженими трубками або шлангами, зовні нагадуючи природні елементи лісового середовища.

Вони можуть бути виготовлені з водопровідного шланга, обмотаного плівкою. Всередині може бути вибухова речовина і магнітний механізм спрацьовування.

Нещодавно подібний пристрій було виявлено у Малоданилівській громаді.

Нагадаємо, небезпечний предмет виявили на дорозі у напрямку села Карасівка Золочівської громади. Вибухівка була захована у невелику сумочку.