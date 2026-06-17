Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно

У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 17 червня, піротехніки займатимуться розмінуванням у Харківській області.

Фахівці ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети з 12:00 до 14:00 біля населеного пункту Бражківка Ізюмського району.

Через це місцеві жителі чутимуть вибухи. Проте людей закликають не боятися – гучно буде не через “прильоти”.

Нагадаємо, вранці 17 червня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж, п’ять з них – почалися після ударів по регіону. Рятувальники гасили загоряння після обстрілів Чугуївського, Богодухівського, Харківського районів області та Харкова.