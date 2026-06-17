Разминирование на Харьковщине: где сегодня будет громко
Фото: e-forest.gov.ua
В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 17 июня, пиротехники будут заниматься разминированием в Харьковской области.
Специалисты будут ликвидировать взрывоопасные предметы с 12:00 до 14:00 около населенного пункта Бражковка Изюмского района.
Ввиду этого местные жители будут слышать взрывы. Однако людей призывают не бояться – громко будет не из-за «прилетов».
Напомним, утром 17 июня в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них – начались после ударов по региону. Спасатели тушили возгорания после обстрелов Чугуевского, Богодуховского, Харьковской районов области, а также Харькова.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: взрывоопасные предметы, пиротехники, разминирование, розмінування, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 09:40;