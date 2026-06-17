Разминирование на Харьковщине: где сегодня будет громко

В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 17 июня, пиротехники будут заниматься разминированием в Харьковской области.

Специалисты будут ликвидировать взрывоопасные предметы с 12:00 до 14:00 около населенного пункта Бражковка Изюмского района.

Ввиду этого местные жители будут слышать взрывы. Однако людей призывают не бояться – громко будет не из-за «прилетов».

Напомним, утром 17 июня в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них – начались после ударов по региону. Спасатели тушили возгорания после обстрелов Чугуевского, Богодуховского, Харьковской районов области, а также Харькова.