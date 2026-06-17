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Разминирование на Харьковщине: где сегодня будет громко

Общество 09:40   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Разминирование на Харьковщине: где сегодня будет громко Фото: e-forest.gov.ua

В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 17 июня, пиротехники будут заниматься разминированием в Харьковской области.

Специалисты будут ликвидировать взрывоопасные предметы с 12:00 до 14:00 около населенного пункта Бражковка Изюмского района.

Ввиду этого местные жители будут слышать взрывы. Однако людей призывают не бояться – громко будет не из-за «прилетов».

Напомним, утром 17 июня в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них – начались после ударов по региону. Спасатели тушили возгорания после обстрелов Чугуевского, Богодуховского, Харьковской районов области, а также Харькова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 17 июня, пиротехники будут заниматься разминированием в Харьковской области.".