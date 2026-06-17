Что горело на Харьковщине после обстрелов, рассказали в ГСЧС
За минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них – начались после ударов по региону, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели тушили возгорания после обстрелов Чугуевского, Богодуховского, Харьковской районов области, а также Харькова.
«В Харькове в результате одного из попаданий ударного беспилотника по территории гражданского предприятия в Холодногорском районе возник пожар. Кроме того, в Основянском районе города горела трава на открытой территории. Силами подразделений ГСЧС возгорания оперативно ликвидированы», – уточнили в ГСЧС.
В Дергачах из-за удара ракеты горел металлический контейнер на территории предприятия. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали три пожара в экосистемах на общей площади более одного гектара.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 07:47;