Что горело на Харьковщине после обстрелов, рассказали в ГСЧС

За минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров, пять из них – начались после ударов по региону, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели тушили возгорания после обстрелов Чугуевского, Богодуховского, Харьковской районов области, а также Харькова.

«В Харькове в результате одного из попаданий ударного беспилотника по территории гражданского предприятия в Холодногорском районе возник пожар. Кроме того, в Основянском районе города горела трава на открытой территории. Силами подразделений ГСЧС возгорания оперативно ликвидированы», – уточнили в ГСЧС.

В Дергачах из-за удара ракеты горел металлический контейнер на территории предприятия. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали три пожара в экосистемах на общей площади более одного гектара.